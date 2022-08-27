Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 27 августа

26 августа стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин. В первом туре победы одержали Бразилия, Польша, Словения, Франция, США и Япония.

Во второй игровой день пройдут матчи в группах A, E и F.

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины

Групповой этап. 27 августа, суббота (время – московское)



Группа E. Турция – Китай – 12:00

Группа F. Нидерланды – Египет – 15:00

Группа A. Тунис – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Аргентина – Иран – 18:30

Группа A. Украина – Сербия – 21:30

Группа E. Италия – Канада – 22:15

Действующим чемпионом мира является сборная Польши, которая в 2018 году в финале расправилась с Бразилией. Третье место досталось американским волейболистам. ЧМ-2022 проходит в Польше и Словении с 26 августа по 11 сентября.