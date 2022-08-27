Команда Москвы выиграла Спартакиаду по волейболу среди женщин

Сборная Москвы в финальном матче Спартакиады по волейболу переиграла Татарстан и завоевала золотые медали турнира.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу Москвы. Чемпионки Спартакиады потерпели одно поражение за турнир, проиграв Калининградской области 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 22:25).

Бронзовые награды получила команда ФТ «Сириус», в трёх сетах одолевшая Калининградскую область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19).

Спартакиада-2022. Волейбол.

Женщины



Финал

Москва − Республика Татарстан − 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)



Матч за третье место

ФТ «Сириус»– Калининградская область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)

Всероссийская Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Ранее сильнейшего на волейбольных площадках выявили мужчины. Золото взяла команда Татарстана, второе место досталось Санкт-Петербургу, а бронзу завоевала Москва.