Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда Москвы выиграла Спартакиаду по волейболу среди женщин

Команда Москвы выиграла Спартакиаду по волейболу среди женщин
Комментарии

Сборная Москвы в финальном матче Спартакиады по волейболу переиграла Татарстан и завоевала золотые медали турнира.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу Москвы. Чемпионки Спартакиады потерпели одно поражение за турнир, проиграв Калининградской области 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 22:25).

Бронзовые награды получила команда ФТ «Сириус», в трёх сетах одолевшая Калининградскую область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19).

Спартакиада-2022. Волейбол.
Женщины

Финал
Москва − Республика Татарстан − 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Матч за третье место
ФТ «Сириус»– Калининградская область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)

Всероссийская Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Ранее сильнейшего на волейбольных площадках выявили мужчины. Золото взяла команда Татарстана, второе место досталось Санкт-Петербургу, а бронзу завоевала Москва.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022