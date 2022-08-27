Команда Москвы выиграла Спартакиаду по волейболу среди женщин

Сборная Москвы в финальном матче Спартакиады по волейболу переиграла Татарстан и завоевала золотые медали турнира.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу Москвы. Чемпионки Спартакиады потерпели одно поражение за турнир, проиграв Калининградской области 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 22:25).
Бронзовые награды получила команда ФТ «Сириус», в трёх сетах одолевшая Калининградскую область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19).
Спартакиада-2022. Волейбол.
Женщины
Финал
Москва − Республика Татарстан − 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)
Матч за третье место
ФТ «Сириус»– Калининградская область — 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)
Всероссийская Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября. Ранее сильнейшего на волейбольных площадках выявили мужчины. Золото взяла команда Татарстана, второе место досталось Санкт-Петербургу, а бронзу завоевала Москва.
- 27 августа 2022
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:38
-
17:29
-
16:54
-
16:50
-
16:18
-
13:09
-
12:59
-
10:49
-
09:41
-
08:00
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:08
-
20:52
-
20:51
-
20:41
-
20:32
-
20:25
-
19:42
-
19:29
-
19:22
-
18:47
-
18:28
-
17:49
-
16:03
-
15:46
-
14:27
-
13:59
-
13:42
-
13:06
-
12:51