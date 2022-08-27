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Максим Афонин выиграл Спартакиаду-2022 в толкании ядра с личным рекордом

Максим Афонин выиграл Спартакиаду-2022 в толкании ядра с личным рекордом
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Российский легкоатлет Максим Афонин выиграл Спартакиаду сильнейших спортсменов в Челябинске с личным рекордом на открытом воздухе. В лучшей попытке Афонин отправил ядро на отметку 21,32 метра. Предыдущее лучшее достижение Афонина (21,07) было показано в 2017 году. Отметим, что в помещении в 2018 году спортсмену удалось отправить снаряд на 21,39 метра.

В метании диска победу одержал Глеб Сидорченко, в прыжках с шестом – Дмитрий Качанов, в метании копья – Вера Маркарян.

Спартакиада-2022. Лёгкая атлетика. Челябинск
Мужчины. Ядро

1. Максим Афонин (Москва) – 21,32.
2. Александр Лесной (Краснодарский край) – 20,61.
3. Константин Лядусов (Москва) – 19,80.

Диск

1. Глеб Сидорченко (Москва) – 60,68.
2. Александр Добренький (Московская обл.) – 59,20.
3. Виктор Бутенко (Москва) – 57,74.

Шест

1. Дмитрий Качанов (Москва) – 5,60.
2. Михаил Шмыков (Иркутская обл.) – 5,50.
3. Олег Ананьев (Иркутская обл.) – 5,30.

Женщины. Копьё

1. Вера Маркарян (Москва) – 60,57.
2. Майя Богатырева (Санкт-Петербург) – 54,68.
3. Элла Веденеева (Санкт-Петербург) – 53,62.

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