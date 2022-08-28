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Ростовская область вышла в финал Спартакиады по гандболу среди женщин

Ростовская область вышла в финал Спартакиады по гандболу среди женщин
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Ростовская область переиграла Самарскую область в полуфинале Всероссийской Спартакиады по гандболу среди женщин.

Встреча завершилась со счётом 27:22 (12:10). Лучшими в составе Ростовской области стали Владлена Бобровникова и Кристина Кожокарь, по шесть раз поразившие ворота соперника. Самой результативной в полуфинале признана гандболистка Самарской области Ольга Фомина, на счету которой девять мячей. Вторым бомбардиром команды стала Валентина Рахмаева (4).

Соперник Ростовской области определится в матче между Москвой и Московской областью. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Всероссийская Спартакиада. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Ростовская область — Самарская область 27:22 (12:10).

Всероссийская Спартакиада проходит с 10 августа по 2 октября.

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