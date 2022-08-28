Москва сыграет с Ростовской областью в финале Спартакиады по гандболу среди женщин
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Москва уверенно расправилась с Московской областью со счётом 33:26 (15:11) и стала вторым финалистом Всероссийской Спартакиады по гандболу.
Самой результативной у победительниц полуфинала стала Елена Михайличенко, отметившаяся семью забитыми мячами. Антонина Скоробогатченко принесла в копилку Москвы шесть баллов. У Московской области шесть мячей на счету Анны Николаевой, Юлия Бабенко поразила ворота соперника пять раз.
В финальной встрече Спартакиады Москве предстоит встретиться с Ростовской областью, которая в другом полуфинале оказалась сильнее Самарской области — 27:22 (12:10).
Всероссийская Спартакиада. Гандбол. Женщины. Полуфиналы
Москва — Московская область — 33:26 (15:11)
Ростовская область — Самарская область — 27:22 (12:10)
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