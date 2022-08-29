Итоги Всероссийской спартакиады по парусному спорту

По итогам шести гонок в самом многочисленном классе «Лазер-Стандарт» первое место занял Сергей Комиссаров (Московская область), на втором месте — Максим Шапошников (Санкт-Петербург), от первого места его отделило всего два очка. Замыкает тройку победителей Максим Николаев (Москва).
Первой в классе «Лазер-Радиал» стала Валерия Ломатченко (Ростовская область), Мария Банаян из Приморского края с равенством очков к первому месту — вторая. На третьей строчке турнирной таблицы Александра Лукоянова (Санкт-Петербург).
В классе 470 золото взяли Алиса Кирилюк с Денисом Грибановым (Москва/Краснодарский край), серебро за командой Дмитрия Лаздина и Марины Фёдоровой (Самарская область/Санкт-Петербург), а бронзовыми призёрами стали Тимофей Григорин-Рябов и Анжелика Черняховская (Москва). До второго места им не хватило всего лишь одного очка.
В классе 49er безоговорочным лидером стал экипаж Ивана Зотова и Даниила Усачева (Санкт-Петербург), серебро у Василия Богданова и Вячеслава Рожкова (Санкт-Петербург/Самарская область), на третьем месте — экипаж Максима Лебедева и Дениса Щеглова (Воронежская область).
По итогам девяти гонок в дивизионе 49er FX на первом месте Виктория Ликсанова и Диана Сабирова (Санкт-Петербург). Экипаж Натальи Ермаковой и Алёны Суховой (Самарская область) на второй позиции, на третьем месте — Анастасия Могильная и Полина Кирсанова (Самарская область).
В классе «Накра-17» золото за представителями Самарской области Максимом Семёновым и Алиной Щетинкиной, серебро у экипажа Вячеслава Шелудякова и Софьи Киселёвой (Ростовская область), а у команды Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова (Ленинградская область/Москва) – бронза.
В классе парусных досок IQFoil в мужском дивизионе в упорной борьбе первое место занял Александр Аскеров (Краснодарский край), а Егор Жилин (Санкт-Петербург), лидировавший все гоночные дни — второй. На третьей позиции Владислав Бурмистренко (Санкт-Петербург), до второго места ему не хватило двух очков.
В женском флоте IQFoil первое место заняла Анастасия Щедрина (Санкт-Петербург). Следом за ней с равенством очков на втором месте Юлия Кавалерчик (Крестовский остров), а замыкает тройку Полина Фирсова (Краснодарский край).
На белой дистанции, где выступает «кайтбординг курс-рейс», всего за регату было проведено 15 гонок, по итогам которых первые два места среди мужчин у представителей Санкт-Петербурга: Никиты Коданева и Ивана Охотникова. Третье место у Антона Минаева (Москва).
У женщин в дисциплине «кайтбординг курс-рейс» всю тройку заняли спортсменки из Санкт-Петербурга: Валерия Гаращенко — первая, Светлана Трусова — вторая и Алиса Ивановская — третья.
В командном зачёте Спартакиады первое место у Санкт-Петербурга. На втором месте — Краснодарский край, а Москва — на третьем.
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