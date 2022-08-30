Алексей Вербов: верю, что Россия просто отложила ЧМ по волейболу

Бывший либеро сборной России по волейболу и главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов выразил надежду, что чемпионат мира, отобранный у России из-за ситуации на Украине, состоится в ближайшие годы.



«Чемпионат мира без России в какой-то степени, конечно, неполноценный, поскольку мы в первой тройке мирового рейтинга и являемся фаворитами в любом турнире. Недосказанность у новых чемпионов будет. Но что об этом говорить, ситуация такая, какая есть. Осталось только ждать, надеяться и верить, что всё вернётся на круги своя и мы будем принимать участие в следующем чемпионате мира, а для начала – в квалификации к ОИ в следующем году.



Конечно, это был бы крупнейший волейбольный турнир в России после Олимпиады-1980. Его вся волейбольная общественность, все болельщики ждали. Обидно, что так получилось. Но я верю, что всё вернется. Может, не в ближайшем будущем, но мы сможем провести какой-либо из чемпионатов мира, так как у нас вся инфраструктура подготовлена. Верю, что мы его просто отложили.



Думаю, что в России, в тех городах, где должны были проводиться игры, мы могли увидеть больше зрителей. Пока, на данный момент, картинка в виде пустых трибун не впечатляет, но не на матчах хозяев. Поляки — команда с традициями и культура болельщиков там на очень высоком уровне. Польша — это самая волейбольная страна. Игроки как национальные герои. В Словении тоже любят эту игру, приходят всегда своих поддерживать. Думаю, в России было бы интереснее для участников, потому что, когда играешь при пустых трибунах, антураж теряется. В Италии в 2017 году чемпионат мира проходил при полных трибунах: в Бари, в Милане, Турине было много народу. Было интересно. Думаю, ближе к финальным этапам людей будет больше, да и болельщики из других стран подтянутся. Тогда и телекартинка будет интереснее», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.