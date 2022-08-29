Тишина и пустые трибуны. Кому нужен чемпионат мира по волейболу, который отняли у России?

Кажется, за два года пандемии и ограничений мы все привыкли следить за крупными соревнованиями, которые проходят при пустых или полупустых трибунах. Однако видеть такое в посткоронавирусную эпоху уже странно, особенно когда речь идёт о чемпионате мира – 2022 по волейболу.

Турнир, проходящий в Словении и Польше, не слишком успешно привлекает зрителей: на некоторые матчи приходят меньше 100 человек.

Так стоило ли отнимать турнир у России ради пустых трибун?

Пустые трибуны и оглушительная тишина

В марте Международная федерация волейбола (FIVB) лишила Россию чемпионата мира – 2022, отдав его Словении и Польше. Уже тогда стало понятно, что турнир пройдёт менее грандиозно, чем было запланировано.

Во-первых, всем известна любовь России к организации и проведению крупных спортивных турниров на широкую ногу. У Словении и Польши таких амбиций явно нет. Во-вторых, у России на подготовку ЧМ было несколько лет, у Словении и Польши – несколько месяцев. Очевидно, что в такие сжатые сроки организовать супертурнир без косяков было бы крайне сложно.

Старт чемпионата мира 26 августа удивил всех своей невзрачностью, при том, что турнир открывал матч одной из топовых сборных мира – Бразилии. Дело в том, что на матче-открытии сборные Бразилии и Кубы играли практически при пустых трибунах: из возможных почти 12,5 тысяч на арене присутствовали лишь 350 болельщиков! Невиданные для команды-фаворита цифры!

Следующие два матча также были совсем провальными с точки зрения посещаемости. И если 100 человек на матче между Японией и Катаром можно как-то объяснить, то 800 зрителей на матче действующих олимпийских чемпионов французов с Германией – уже нельзя.

Вообще, в первом круге лишь пять из 12 матчей смогли преодолеть отметку в 1000 болельщиков на трибунах. Антирекорд по посещаемости установила встреча Турции и Китая, на которой присутствовало 90 человек. Практически все матчи первого круга проходили в Словении, лишь четыре игры были в Польше. И, что интересно, все польские матчи преодолели отметку в 1000 зрителей.

Посещаемость матчей 1-го тура ЧМ-2022 по волейболу

Польша – Болгария – 8969 (Польша)

Словения – Камерун – 6986 (Словения)

США – Мексика – 4299 (Польша)

Украина – Сербия – 1785 (Польша)

Тунис – Пуэрто-Рико – 1207 (Польша)

Франция – Германия – 800 (Словения)

Италия – Канада – 620 (Словения)

Аргентина – Иран – 600 (Словения)

Бразилия – Куба – 350 (Словения)

Нидерланды – Египет – 130 (Словения)

Япония – Катар – 100 (Словения)

Турция – Китай – 90 (Словения)

Пустые трибуны на матче Нидерланды – Египет Фото: Ziga Zivulovic Jr./Getty Images

Естественно, такая тенденция не могла остаться незамеченной в иностранных СМИ. Польские и словенские издания говорят о пустых трибунах и обращаются к чиновникам с вопросами. В ответ президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерски намекнул, что причиной всех бед является FIVB.

«Я не хочу говорить о Словении. Мы как-то говорили с FIVB о том, что четыре матча за один день в одном зале – это что-то невозможное. FIVB упорствовал, и мы видим результаты в Словении. Встречу Куба – Бразилия, которая была очень интересной, посмотрели несколько сотен человек. Это не продвижение волейбола. Но в остальном мы довольны. Прежде всего мы рады, что турнир проводится, несмотря на то что происходит на востоке от наших границ».

Слишком громкая поддержка

При этом сказать, что на матчи чемпионата мира зрители вообще не ходят – нельзя. У болельщиков явно есть свои фавориты. Большой интерес, безусловно, вызывают встречи хозяев соревнований. Так, в первом круге на игру Польши с Болгарией пришли 8969 человек, а на Словению с Камеруном – 6986 человек. При этом во втором круге цифры стали ещё больше: Польша – Мексика – 9087 болельщиков, Франция – Словения – 11 112 зрителей.

Матчи Словении и Польши по колориту сильно отличаются от остальных. Если все остальные сборные довольствуются лишь горсткой активных болельщиков, то словенцы и поляки играют под оглушительный шум трибун.

«Я не чувствую смущения, когда слышу, как моё имя скандируют тысячи болельщиков, но это всегда дополнительное давление перед подачей и попыткой заработать очко, – признался игрок сборной Польши Камиль Семенюк. – У меня слегка дрожала рука перед очередной подачей. Может быть, я бы предпочёл такое поведение, как в теннисе, когда во время подачи трибуны молчат. Я люблю молчание трибун, когда мы играем на выезде».

Всплески посещаемости есть и на матчах, которые стоят в расписании прямо перед играми Польши и Словении. Фанаты приходят заранее, хотят разогреться к основному зрелищу, а также подготовить свои представления к основному матчу дня. Благодаря этому на игру США и Болгарии, которая проходила перед встречей Польши с Мексикой, пришли 5896 зрителей.

Отдельное внимание привлекают к себе и матчи сборной Украины, которая заменила Россию на турнире. Так, на игру с Сербией пришли 1785 человек, в результате чего матч стал четвёртым по посещаемости в первом круге.

А что если турнир проводила бы Россия?

Можно ли сказать, что в России было бы лучше? Однозначно да. Во-первых, российская аудитория совершенно неравнодушна к волейболу. Да и вспомните, как проходил тот же чемпионат мира по футболу в 2018 году. Конечно, волейбол менее популярен, чем футбол, но понятно, что даже на не самых популярных матчах трибуны точно не были бы пустыми, как в Словении.

Во-вторых, реализация билетов на турнир была гораздо более активной. Пускай билеты в связи с ковидными ограничениями выпускали небольшими порциями, поэтому и общей статистики по проданным билетам нет, но по имеющимся цифрам ясно, что болельщики активно заполняли трибуны. Так, только в Казани, где должны были пройти лишь матчи второго этапа, за полгода до старта турнира было продано уже более двух тысяч билетов.

Для сравнения, по данным на 29 августа, на большую часть матчей в словенской Любляне (в том числе игры 1/8 и 1/4 финала) не реализовано и половины билетов. Единственный матч, где билеты выкуплены – это игра между Словенией и Германией, а также предшествующий ей матч Франция – Камерун. Настоящая борьба за билеты, по сути, развивается лишь перед играми стран-хозяек. Так, по сообщениям польских СМИ, многие болельщики стояли в огромных очередях перед матчами в надежде урвать последние билеты.

Увы, турнир в итоге проходит не в России, поэтому остаётся гадать, как и что было бы. И если в Польше интерес к волейболу заметен, то словенская часть чемпионата мира пока проваливается. Посмотрим, изменится ли ситуация за оставшиеся две недели или ЧМ-2022 так и останется никому не нужным.