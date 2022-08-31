В Ассоциации мини-футбола России отреагировали на создание Суперлиги

В Ассоциации мини-футбола России (АМФР) отреагировали на создание отдельной от неё Суперлиги, заявив, что все клубы подтвердили своё участие в Суперлиге от АМФР.

«Ассоциация мини-футбола России, комментируя сообщения ряда источников о создании отдельной от АМФР Суперлиги, заявляет, что по состоянию на настоящий момент получены официальные письма от 10 клубов, подтвердивших своё участие в Суперлиге в сезоне 2022/2023 гг. На основании полученных документов был сформирован календарь первого этапа соревнований.



Ассоциация не располагает иными официальными документами, которые ставили бы под угрозу срыва проведение национального чемпионата, права на который были переданы АМФР решением исполкома Российского футбольного союза от 15.11.2019 до окончания сезона 2023/2024 гг.», — сообщается на сайте организации.

Напомним, ранее президент мини-футбольного клуба «Синара» Григорий Иванов рассказал о целях новой ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», которую он возглавил.