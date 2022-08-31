Чемпион ОИ по гандболу считает, что сборные на ЧЕ будут радоваться без сборной России

Олимпийский чемпион и чемпион мира по гандболу, главный тренер ГК «Ростов‑Дона» Эдуард Кокшаров считает, что сборные на ЧЕ по гандболу будут веселиться во время отстранения сборной России.

«Что думаю о чемпионате Европы без сборной России? Они повеселятся, порадуются без сборной России. Но всё равно у правильных спортсменов должно быть чувство неполноты чемпионства, когда ты выигрываешь турнир без сильной команды, которую искусственно не допустили.

Можно назвать чемпионат Европы неполноценным без России? Соперники будут считать эти соревнования полноценными, а мы останемся при своём мнении. Женская сборная России является одной из сильнейших команд мира. Неправильно, что нашу команду ограничили в участии», — сказал Кокшаров «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин пройдёт в ноябре в Словении, Северной Македонии и Черногории.