Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Они боятся последствий». Сальников — об участии иностранных пловцов в турнирах в России

«Они боятся последствий». Сальников — об участии иностранных пловцов в турнирах в России
Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объяснил, почему иностранные пловцы не участвуют в открытых турнирах, которые проводятся на территории России.

«Могу сказать, что к нам в Казань на «Игры дружбы» могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов, но они боялись конкретных последствий. Они знали прекрасно площадку, бассейн и с удовольствием приехали бы, но совершенно непредсказуемы последствия по приезде со стороны прессы и даже со стороны федераций, которые потеряли свою независимость», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022