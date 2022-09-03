«Они боятся последствий». Сальников — об участии иностранных пловцов в турнирах в России
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объяснил, почему иностранные пловцы не участвуют в открытых турнирах, которые проводятся на территории России.
«Могу сказать, что к нам в Казань на «Игры дружбы» могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов, но они боялись конкретных последствий. Они знали прекрасно площадку, бассейн и с удовольствием приехали бы, но совершенно непредсказуемы последствия по приезде со стороны прессы и даже со стороны федераций, которые потеряли свою независимость», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.
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