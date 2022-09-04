«Надеюсь, здравомыслие в мире не умерло». Большое интервью с главой российского плавания

В конце августа в Санкт-Петербурге завершилась Спартакиада сильнейших – некая замены крупным международным турнирам, на которые россиян, увы, больше не пускают. Мнения разделились: одни говорят, что подобных стартов для поддержания отечественного плавания достаточно, другие считают, что такими темпами оно скоро окажется на краю пропасти. Но кто прав?

«Чемпионат» расспросил о ситуации президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Четырёхкратный олимпийский чемпион оценил результаты Спартакиады, рассказал о диалоге с FINA, вспомнил, что чувствовал, когда пропускал из-за политики Олимпиаду-1984, и поделился мнением о наказании Евгения Рылова за участие в концерте-митинге.

«Наши победители впереди чемпионов Европы»

– Владимир Валерьевич, как вы оцените результаты Спартакиады и уровень её организации?

– В общем и целом, хорошо, что она есть. Это дополнительный старт, а сейчас важно ввиду отсутствия международных турниров давать спортсменам возможность выступать. В нашем случае мы можем проводить параллели с закончившимся чемпионатом Европы и сравнивать результаты – тогда это приобретает определённый смысл. Каждый может сравнить своё время с победителем, призёрами чемпионата Европы. На многих дистанциях наши победители находятся впереди чемпионов Европы. Но форму не все удержали, поскольку не хватало времени пройти целый цикл подготовки. В данном случае пришлось удерживать форму от «Игр Дружбы» до Спартакиады.

Плавание на Спартакиаде Фото: РИА Новости

Сложно говорить о том, что соревнования, об организации которых было объявлено в середине сезона, без утверждённых заранее финансовых поощрений сразу получат то место, которое они должны по статусу иметь. Во всяком случае, спортсмены надеются, что поощрения будут. Считаю, хорошо, что Спартакиада сильнейших состоялась, а совершенствоваться всегда можно, для этого есть простор.

– Многие спортсмены говорят о том, что на Играх Дружбы всё было организовано совсем иначе, лучше. Вроде бы там больше атмосферы, шоу, спортсмены были довольны. Могло ли быть на Спартакиаде лучше в плане организации?

– Да, наверное, какие-то недоработки есть. Но нельзя забывать, что Министерству спорта пришлось всё организовывать в сжатые сроки и сразу по многим видам спорта.

– Поэтому Игры Дружбы, которые организовывала Всероссийская федерация плавания, выглядели ярче?

– Нет. Поясню, что Игры Дружбы проводила Дирекция социальных проектов в Казани. Что сделали мы? Мы понимали, что этот старт важен, он проходил с привлечением иностранных участников. Для обеспечения максимального количества участников мы под эгидой Игр Дружбы провели Кубок России, поэтому количество участников было более 700. У всех регионов был бюджет, который планировался за год до этого события, что и обеспечило максимально возможное количество участников. Считаю, что такое соединение двух форматов соревнований в один является эффективным. Сезон соревнований в бассейне получился длинным, обычно он заканчивается раньше. Буквально через неделю, 10 сентября, закончится наш сезон и на открытой воде, и всё. А после короткого отдыха мы будем начинать новый виток.

«Карьера Ефимовой будет зависеть от её результатов»

– Как будет строиться календарь соревнований по плаванию, если российских спортсменов в новом сезоне на международные турниры не пустят?

– Мы сейчас обсудили проект календаря с различными специалистами. Он будет размещён на сайте ВФП. В сентябре мы ещё раз вернёмся к его доработке, к тем городам и субъектам, которые там обозначены, для того чтобы чётко понимать, что они готовы провести у себя намеченные старты. Там есть место всем всероссийским соревнованиям, которые мы традиционно проводим. Могу уже сейчас сказать, что в 2023 году мы планируем расширить Кубок России: начать его с Дальнего Востока и приближаться к западной части нашей страны. Эту идею я уже обсуждал на форуме «Россия – спортивная держава!» с нашими спортивными руководителями, в том числе с президентом FINA, который высказал свою заинтересованность. В будущем FINA планирует изменить формат Кубков мира, прийти к континентальному кластеру. Наш опыт тут вполне пригодится, и, возможно, в будущем наши турниры станут этапами континентального Кубка мира.

– Некоторые спортсмены говорили, что сейчас было сложно выступать на турнирах в России из-за их разрозненности, отсутствия системы.

– Во-первых, всё, что у нас было запланировано внутри страны, мы реализовали. Что касается планирования основных соревнований: зимнего и летнего чемпионатов России – они всегда чётко определены, к ним можно было спокойно готовиться, невзирая ни на что. Кубок России тоже был в плане, поэтому о проведении в Казани Игр Дружбы было всем известно. Будут или не будут какие-то зарубежные старты в следующем году, мы пока не знаем, но свои соревнования будут проведены в запланированные сроки.

– Возможны ли какие-то международные соревнования, в которых будут принимать участие пловцы из союзных России стран?

– Конечно! У нас хорошее взаимодействие с федерацией плавания Республики Беларусь и федерациями плавания стран СНГ. В этом году наши спортсмены выступали на соревнованиях в Минске, а белорусские спортсмены приезжали к нам на Игры Дружбы в Казань наряду с другими участниками из стран СНГ. Планируется участие спортсменов этих стран в открытом чемпионате России в ноябре и на Кубке Сальникова в декабре этого года.

– Некоторые наши спортсмены живут в США. По понятным причинам им тяжело сейчас добираться в Россию и выступать. Думали ли в федерации, как решить этот вопрос? Помогали, например, Минакову приехать в Россию?

– В США тренируются Ефимова, Морозов и Минаков. Они работают по индивидуальным программам. В связи со сложностями приезда в Россию их результаты, показанные на соревнованиях за рубежом, учитываются. Но в любом случае они должны выступить хотя бы на одном чемпионате России. Конечно же, федерация при необходимости оказывает всяческую помощь.

– Кстати, о Ефимовой – она ещё будет выступать?

– Как я уже говорил, Ефимова тренируется по индивидуальной программе. Её дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от её результатов.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

«Надеюсь, что здравомыслие не умерло»

– Как идёт диалог с международной федерацией? FINA одной из последних отстранила российских спортсменов. Есть ли там какое-то сочувствие?

– На самом деле, на рабочем уровне мы общаемся с руководством FINA, и те соревнования, которые планировались к проведению в нашей стране, находятся в отложенном статусе. Уверен, что когда обстановка изменится, то у нас будут и этапы Кубка мира, и чемпионаты.

– Есть ли у вас лично общение с зарубежными коллегами? Кто из них настроен позитивно, а кто негативно?

– С теми, кто негативно настроен или занимается самопиаром, я не общаюсь. Но есть люди, которые здраво оценивают ситуацию. Могу сказать, что к нам в Казань могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов, но они боялись конкретных последствий. Они знали прекрасно площадку, бассейн в Казани и с удовольствием приехали бы, но совершенно непредсказуемы последствия по приезде со стороны прессы, и даже со стороны федераций, которые потеряли свою независимость.

Надеюсь, что здравомыслие в мире не умерло: появляется всё больше и больше людей, которые оценивают ситуацию объективно. Думаю, мы придём к более правильному пониманию того, что происходит.

– ВФП подавала иск в CAS?

– Нет, такой иск не подавали.

– Почему?

– Посчитали, что необходимости в таком виде защиты прав нет.

«Пропуск Олимпиады — это очень тяжёлое испытание»

– В последнее время возникает много вопросов по поводу смены гражданства российскими спортсменами. Нет ли опасений, что наши пловцы могут перейти в другую сборную в случае длительного отстранения?

– На сегодняшний день никто не подал заявления на смену спортивного гражданства. Надеюсь, этого не произойдёт.

– Как относитесь к смене гражданства? Некоторые депутаты предлагают приравнять её к измене Родине.

– Что касается меня, я бы не перешёл никогда. У спортсменов, кроме гражданской позиции, это связано ещё и с тем, что профессионал, зарабатывающий на жизнь спортом, хочет продлить карьеру и ищет для этого различные пути. Насколько они сопоставимы с его совестью – это уже выбор, который каждый делает для себя сам.

Владимир Сальников Фото: РИА Новости

– Вероятно, Россия может пропустить Олимпиаду в Париже в 2024 году. Вы сами пропускали Олимпиаду в 1984 году. Что чувствовали тогда?

– Пропуск Олимпиады – это серьёзный ущерб профессиональной деятельности, потому что в олимпийских видах спорта это главная цель, к которой все стремятся. Если нет Олимпийских игр, то полная самоотдача на достижение этой вершины теряет смысл. Когда ты становишься олимпийским чемпионом, то испытываешь не сравнимые ни с чем эмоции. Поэтому пропуск Олимпиады — это очень тяжёлое испытание. Возникает определённый вакуум, который невозможно заполнить. Человек чувствует, будто у него отобрали смысл жизни. С этим сложно бороться, это трудно пережить.

Наверное, не все найдут в себе мотивацию работать ещё четыре года: по возрасту может не получится – всё-таки, в циклических видах спорта жизнь спортсмена очень коротка. Но есть виды спорта, в которых Олимпиада не является венцом всех усилий, и они к этому относятся по-другому – в том же хоккее клубы НХЛ своих профессионалов на Олимпиаду не отпускают.

– Даже если на Игры допустят наших спортсменов, то могут быть применены персональные санкции. Например, к Евгению Рылову из-за его участия в концерте-митинге. Имеют ли спортсмены право выражать свою позицию или лучше сейчас придержать мнение ради допуска к стартам?

– Считаю, что каждый имеет право высказывать своё мнение. Но сейчас мир изменился: если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму. С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. Но, с другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше. Дисциплинарный комитет FINA посчитал, что случай с Рыловым – это угроза целостности спортивного сообщества и отстранил его от своих соревнований, найдя в проявлении своего мнения причину для этого. Это сделано, исходя из того, что угол зрения уже был определён. Поэтому – да, мы можем, но мы не знаем, как «товарищи» с той стороны это интерпретируют. Любой нормальный, здравомыслящий человек может выражать свое мнение. Но стоит это делать или нет – это дело каждого.

Евгений Рылов Фото: РИА Новости

«Смотреть чемпионат мира без россиян нет смысла»

– Вы смотрели чемпионаты мира и Европы?

– Нет, не смотрел. Считаю, что без наших спортсменов нет смысла.

– Но про рекорд Поповича, думаю, слышали. Как ему удаётся быть таким крутым?

– Про рекорды Поповича, конечно, слышал. Он молодой талантливый спортсмен, ничего другого сказать не могу. Он у нас выступал на чемпионате Европы в Казани на короткой воде. То, что он побил рекорд – я за него рад, искренние поздравления. Если говорить о его комплекции – то худенький парень в сравнении с другими ребятами, и это вызывает удивление. Но у него отличная гидродинамика и биомеханика – он открывает новые перспективы для спортсменов с таким телосложением.

В 2009 году прошла эпоха гидрокомбинезонов – плавательных костюмов, в которые спортсмены упаковывали избыточную мышечную массу и тем самым приобретали улучшенную гидродинамическую форму. Это позволяло достичь высоких скоростей, и пловцы тогда были накачанными атлетами. Потом костюмы запретили и настала эпоха более сбалансированных по конституции спортсменов. Сейчас мы находимся где-то посередине: есть и те, и другие. Но пример Поповича показывает, что у него идеальное чувство воды, высокое положение тела в воде и отличная техника плавания, плюс ещё эффективные тренировки и высокая работоспособность

– Почему вообще на ваш взгляд, все так бьются за рекорды в плавании?

– Рекорды бьются – плавание развивается. В год у нас устанавливается по пять-шесть – это вызывает больший интерес.

Сейчас мы можем по-новому видеть, как устанавливаются рекорды. Современные технологии позволяют, например, в телетрансляции провести условную черту, когда спортсмен показывает рекордные скорости, и мы можем видеть опережает он рекорд или нет. Так мы видели, как Колесников плыл в Казани 100 метров на спине и опережал мировой рекорд, хотя сам об этом не знал, а на последних десяти метрах дистанции, к сожалению, его упустил. В эти мгновения, наверное, никто не остаётся равнодушным, тысячи болельщиков прилипают к экранам телевизоров. Я верю, что у Климента всё получится в недалеком будущем, и думаю, что мы станем свидетелями рекордов мира, показанных нашими спортсменами.

Климент Колесников Фото: Rob Carr/Getty Images

– Наравне с рекордами сейчас обсуждается и трансгендерная пловчиха Лия Томас. Как относитесь к трансгендерам в плавании? Правильно ли поступила ФИНА, введя определенные правила для такого рода пловцов?

– Когда появились первые заметки о том, что трансгендеры, особенно те, кто перешёл из мужского пола в женский, стали выступать вместе с женщинами, весь спортивный мир содрогнулся. О Лии Томас я знаю только те подробности, которые публиковались в прессе. Знаю, что было возмущение у спортсменок, которые вынуждены с ней делить всё, что было доступно только женской команде. Они возмущались тихо, боялись последствий, что их накажут, не дадут каких-то наград, грантов. Это невероятная история! Конечно, эта проблема должна была быть решена.

Что касается FINA, там очень грамотно подошли к её решению. Было созвано несколько экспертных групп: спортсменов, врачей и физиологов. Каждый выразил свою позицию, в результате были определены те параметры, по которым можно было делать выводы о том, появляется или не появляется преимущество в случае смены пола с мужского на женский. Поэтому, я считаю, что решение FINA было логичным и правильным с точки зрения научного обоснования. В случае с Лией Томас были определены явные преимущества. Я видел в прессе, что она почти под два метра ростом, у неё присущая мужскому телу фигура, мышечная масса, которую женщина не в состоянии набрать. То, что гормональный фон должен быть ниже определённого уровня, это только один из факторов. Если тело уже приобрело определённую форму, то есть руки, ноги, мышцы и скелетная мускулатура другая, то понятно, что гормональный фон, даже если он очень низкий, не сыграет никакой роли. Далее не будем углубляться. Я считаю, что было грамотное и взвешенное решение.