СМИ: Карлсен мог сняться с этапа Grand Chess Tour из-за мошенничества соперника

Норвежский шахматный эксперт Тарьей Йотен Свенсен предположил, что причиной решения действующего чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена о снятии с пятого этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США), могло послужить мошенничество соперника. Решение Карлсена было принято на следующий день после поражения от американца Ханса Ниманна.

«Это драма и скандал больших масштабов. Мы не видели ничего подобного за последние 50 лет, так что это, без сомнения, большой прецедент.

Мы говорим о лучшем игроке всех времён, и Магнус не объяснил своё решение. Но всё указывает на то, что он обвиняет Ханса Ниманна в читерстве. Доказательств нет, но Ниманн уже дважды попадался на мошенничестве онлайн. Это показывает, что он был готов делать подобное в прошлом, но не доказывает ничего по данному случаю. Это особая ситуация, и если его поймают на мошенничестве, его карьере конец.

Цитата Моуриньо? Карлсену нужно быть осторожным с тем, что он говорит. Ему может грозить наказание, если он выдвигает обвинения без доказательств», — приводит слова Тарьея Свенсена Dagbladet.