АПМФК «Суперлига» попросила у РФС право проводить чемпионат России

Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига» обратилась в РФС с просьбой о передаче ей права проведения чемпионата страны по мини-футболу (футзалу), начиная с сезона-2022/2023.

«Действительно, «Суперлига» накануне обратилась в РФС с просьбой рассмотреть вопрос о передаче прав на проведение чемпионата страны. «Суперлига» намерена сделать турнир ярким, зрелищным и коммерчески привлекательным спортивным продуктом. Начать чемпионат планируем после завершения сборов национальной сборной, в середине октября текущего года, чтобы не прерываться на этот УТС.

Мы надеемся, что Исполком РФС удовлетворит наше обращение, позволит клубам самостоятельно решать вопросы развития чемпионата страны по аналогии с РПЛ и ФНЛ, и лига сможет влиться в большую футбольную семью и станет её полноправным членом наравне с другими субъектами футбола», — сказал исполнительный директор «Суперлиги» Иван Шабанов.

Напомним, «Суперлига» была образована 30 августа в Тюмени. Избранным руководителем стал президент МФК «Синара» Григорий Иванов, на должность исполнительного директора был приглашён Иван Шабанов, ранее занимавший аналогичную должность в ФНЛ на протяжении последних десяти лет.