Илон Маск отреагировал на признание американского гроссмейстера в читерстве

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на скандал с участием американского гроссмейстера Ханса Моке Ниманна. Ранее Ниманн признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах.

«Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто больше не видит (потому что она у тебя в заднице)». Шопенгауэр», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети «Твиттер», комментируя соответствующую новость.

Ниманн предположительно использовал электронные подсказчики, установленные в районе пятой точки. Они вибрировали, подсказывая таким образом нужный ход.

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