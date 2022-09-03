Кошмар наяву для Магнуса Карлсена. Почему чемпиона мира разгромили в шахматы Фишера

Что же это за игра такая, в которую норвежца можно легко победить?

Знаете ли вы, когда Магнус Карлсен потерпел самое-самое тяжёлое поражение в своей карьере? Произошло это в 2019 году, когда в финале чемпионата мира великий норвежец был разгромлен американцем Уэсли Со – 2,5:13,5.

Нет, это не параллельная реальность. Это лишь чемпионат мира по шахматам Фишера. Три года назад Магнус, владевший титулом, действительно очень крупно проиграл. Правда, счёт в этом случае не совсем привычный. Всё дело в том, что за победу в партиях с длинным контролем давали три очка, с коротким – два, поэтому по традиционной системе было бы 1:5. Но всё равно разгром!

Магнус Карлсен Фото: РИА Новости

Наверняка скандинав, который не любит оставаться побеждённым, все три года мечтал о реванше. И в 2022 году ему представится удобный случай: в октябре в Исландии пройдёт очередной чемпионат мира по шахматам Фишера.

Мировой форум по этой разновидности шахмат во второй раз пройдёт под эгидой ФИДЕ. Сроки проведения – с 25 по 30 октября 2022 года. В турнире сыграют восемь гроссмейстеров: хозяин поля исландец Хьйёрвар Стейн Гретарссон, действующий чемпион мира Уэсли Со, вице-чемпион Магнус Карлсен, а также четыре победителя отбора в Интернете и один обладатель уайлд-кард от президента ФИДЕ. Приятно, что первую из четырёх путёвок в финальный турнир завоевал россиянин Владимир Федосеев.

Понятно, что в борьбу за трофей и немалый призовой фонд хотят включиться многие гроссмейстеры, которые проходят отбор на онлайн-платформах, но в любом случае Карлсен и Со будут двумя главными фаворитами турнира, и их возможный новый поединок ожидается с огромным интересом.

Шанс Фишера на возвращение

Но что же это за шахматы Фишера такие, в которые можно легко разгромить непобедимого Магнуса? Давайте разбираться в этой разновидности игры.

В 90-е годы ХХ века Бобби Фишер, ушедший из шахмат после победы в матче на первенство мира 1972 года, после длительного затворничества сыграл матч-реванш против Бориса Спасского и на волне ностальгической популярности стал пропагандировать свою разновидность шахматной игры. Правила в ней почти те же, что и в классических шахматах. Отличается только начальная расстановка: пешки остаются на своих местах, а вот остальные фигуры в произвольном порядке переставляются по первому и восьмому рядам. Главное только, чтобы слоны каждой из армий остались разнопольными, а ладьи располагались по разным бокам от короля, чтобы оставалась возможность для рокировок. Расстановка определяется жребием перед партией, и существует 960 возможных вариантов – отсюда и другое название: шахматы-960.

Роберт Фишер Фото: Getty Images

Кстати, стоит отметить, что впервые о такой игре задумался претендент на звание чемпиона мира 1951 года советский гроссмейстер Давид Бронштейн, который, несмотря на разницу в возрасте, тепло общался с юным Фишером. Очевидно, что идеи Давида Ионовича оказали на Бобби большое влияние.

К плюсам новой версии игры всегда относилось то, что в ней заметно уменьшается роль дебютной теории, и игрок не обязан тратить часы на анализ и запоминание компьютерных вариантов. Понятное дело, после затворничества Фишер отставал от ведущих гроссмейстеров мира по объёму дебютных познаний, а тут, если бы он надумал вернуться, можно было нейтрализовать этот фактор. К каждой из 960 расстановок дебюты же не заготовишь.

Но в итоге американский экс-чемпион возвращаться не захотел, хотя, живя в Венгрии, с удовольствием играл тренировочные против сестёр Полгар. Юдит и Сьюзен вспоминали, что им было нелегко против противника, не следившего за теоретическими наработками, но сохранившего свою практическую силу.

«Мечта двоечника»

Новаторская идея Фишера многим пришлась по вкусу. На первом чемпионате мира по шахматам-960, состоявшемся в 2001 году, победил известный венгерский гроссмейстер Петер Леко, будущий соперник Владимира Крамника по поединку за мировую корону 2004 года в классических шахматах. Два года спустя титул забрал рекордсмен по победам в чемпионатах России Пётр Свидлер, который удерживал звание до 2006 года. Свидлера победил гроссмейстер из Армении Левон Аронян, ныне выступающий под американским флагом. А он, в свою очередь, уступил самому популярному шахматному стримеру современности американцу Хикару Накамуре (2009).

Пётр Свидлер Фото: РИА Новости

Долгое время турниры принимал немецкий город Майнц – соревнование за звание лучшего игрока проходило в рамках большого фестиваля, где любой имел шанс отобраться на схватку с чемпионом. Однако, когда фестиваль захирел, долгое время поддержать инициативу было некому. И только в 2018-м, после победы на выборах Аркадия Дворковича чемпионаты мира возобновили под эгидой ФИДЕ. Карлсен, тогда стремившийся быть чемпионом мира по всем версиям шахмат, сразу поддержал начинание и легко отобрал у Накамуры его малую корону. Но через год против Со коса нашла на камень.

Стоит отметить, что шахматы Фишера нравятся далеко не всем. Многих смущает, что начальная расстановка не слишком гармонична и нормально развивать фигуры зачастую очень трудно. А порой расстановка такова, что первый же удачный ход обеспечивает белым устойчивое преимущество, например, их ферзь сразу же нападает на беззащитную пешку чёрных. Хотя некоторые из именитых недовольных игроков постепенно поменяли своё мнение.

Например, Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») некогда называл шахматы Фишера «мечтой двоечника» – не надо, мол, ничего учить, – а сейчас с удовольствием играет в них на показательных турнирах американского миллионера Рекса Синкфилда. А тот же Анатолий Карпов уже давно считал их достаточно удачной идеей и одним из первых сыграл показательную партию.

Тем не менее турниры по шахматам Фишера сейчас, скорее, единичны и пока не завоевали большой популярности. Даже несмотря на нашествие нейронных сетей, хоронить старые добрые классические шахматы ещё рано.