Ярослава Могучих выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту. Спортсменка выиграла соревнования, взяв высоту 1,97 метра. Уже в ранге чемпионки Ярослава заказала высоту 2,03 метра и взяла её с третьей попытки. Три попытки Могучих на высоте 2,06 оказались неудачными.
Второе место заняла ещё одна представительница Украины Ирина Геращенко с результатом 1,94 метра. Планку на той же высоте преодолела в лучшей попытке и спортсменка из Австралии Никола Олислагерс, уступившая украинке по попыткам.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария
Высота. Женщины
1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.
2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,94.
3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.
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