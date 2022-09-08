Ярослава Могучих выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту. Спортсменка выиграла соревнования, взяв высоту 1,97 метра. Уже в ранге чемпионки Ярослава заказала высоту 2,03 метра и взяла её с третьей попытки. Три попытки Могучих на высоте 2,06 оказались неудачными.

Второе место заняла ещё одна представительница Украины Ирина Геращенко с результатом 1,94 метра. Планку на той же высоте преодолела в лучшей попытке и спортсменка из Австралии Никола Олислагерс, уступившая украинке по попыткам.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария

Высота. Женщины

1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.

2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,94.

3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.