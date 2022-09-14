Ирина Винер рассказала, почему Арина Аверина снялась с финала многоборья на Спартакиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, что пятикратная чемпионка мира Арина Аверина снялась с финала личного многоборья на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов по состоянию здоровья.

Арина Аверина снялась после первого вида – упражнения с обручем, в котором допустила серьёзную ошибку: предмет выкатился за пределы ковра.

«К сожалению, Арина же с Диной — близнецы, у них одинаковые травмы. У одной горло заболит — у другой тоже. Она, к сожалению, не смогла до конца пройти свою программу. Но она блестяще готова, прекрасно тренировалась», — приводит слова Винер ТАСС.

Ранее Дина Аверина, ставшая второй на Спартакиаде, сообщила, что у Арины проблемы с бедром. Выступать в финале многоборья не планировали обе сестры, но Винер уговорила. У Дины, по её словам, болит спина.