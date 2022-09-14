Дина Аверина: сегодня не должна была выступать, у меня большие проблемы со спиной

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что выступала на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов с болью в спине.
Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, уступив почти пять баллов победительнице — Лале Крамаренко.
«Сегодня я, скорее всего, не должна была выступать, у меня большие проблемы со спиной. Я подошла к Ирине Александровне Винер и спросила, что делать. Она сказала — давай попробуем. Мне кажется, что сегодня я выступала на драйве и лучше, чем во всех соревнованиях в году. Мне сегодня удалось всё, особенно булавы с лентой, я очень счастлива, и для себя я сегодня победила.
Почему снялась Арина? У неё проблемы с бедром. Она хотела сняться ещё до первого упражнения, но попробовала», — приводит слова Дины Авериной ТАСС.
Арина Аверина снялась после первого вида – упражнения с обручем, в котором допустила серьёзную ошибку: предмет выкатился за пределы ковра.
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