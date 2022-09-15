Сёстры Аверины опубликовали пост после второго и 20-го мест на Спартакиаде

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. В личном многоборье на Спартакиаде-2022 Дина Аверина с результатом 158,50 балла стала второй, проиграв лишь Лале Крамаренко (163,30 балла). Арина Аверина допустила ошибку в финале, не вышла на второй вид и заняла 20-е, последнее место (36,65 балла).

«Спартакиада-2022. Возможно, не всё получилось, но мы не расстраиваемся, ни о чём не жалеем и двигаемся дальше.

Спасибо каждому из вас за тёплые слова в наш адрес, за невероятную поддержку как в зале, так и по ту сторону экранов, за веру и просто за то, что вы у нас есть. Главное, верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться! Ведь нет ничего невозможного! Ваши Дина и Арина», — написали сёстры Аверины.

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