«Россия говорит спасибо санкциям». Почему ЧМ без наших гимнасток — сплошное недоразумение

Чемпионат мира по художественной гимнастике – 2022 только стартовал, а уже преподнёс сюрпризы, причём не самые приятные. Главные фавориты турнира Дарья Атаманов (Израиль) и Боряна Калейн (Болгария) снялись. А если учесть, что девушек из России и Беларуси на турнир не пустили, а Линой Ашрам завершила карьеру, то получается, что за звание чемпионки мира сражаются отнюдь не лучшие гимнастки планеты, а те, кто раньше мог лишь мечтать о попадании в медали. Не турнир, а сплошное недоразумение.

Лучшие среди… оставшихся

Чемпионат мира в Софии уже должен был стать особенным хотя бы потому, что впервые с 1975 года на турнире не выступали наши спортсменки. В истории России такая ситуация вообще происходит в первый раз! В итоге фаворитами вместо Авериных или Лалы Крамаренко были Боряна Калейн и Дарья Атаманов, уже победившая в отсутствие россиянок на чемпионате Европы.

Но всё пошло не так. Сперва из-за травмы с турнира снялась Атаманов. Спортсменка с русскими корнями повредила ногу на разминке перед квалификацией. У Дарьи выявлен перелом стопы, восстановление займёт около 6–8 недель. А через пару часов турнир лишился и другой фаворитки. Боряна Калейн снялась с соревнований из-за болезни. В ночь перед стартом турнира у болгарки поднялась высокая температура – 39,4 градуса по Цельсию. Спортсменку сразу доставили в больницу, предполагается, что она подхватила какую-то инфекцию.

После снятия Калейн и Атаманов сразу появилась интрига – кто завоюет титул чемпионки мира, ведь у оставшихся гимнасток примерно равные шансы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2022 Фото: gymnastics.sport

Несмотря на отсутствие явных фаворитов, соревнования первого дня всё равно выглядели довольно живо и интересно. В упражнениях с обручем золотую медаль выиграла итальянка София Раффаэлли (34,850 балла), второй стала болгарка Стиляна Николова (33,400 балла), а тройку призёров замкнула бывшая российская гимнастка, ныне выступающая за Германию Дарья Варфоломеева (32,150 балла). В упражнениях с мячом победу снова праздновала Раффаэлли (34,900 балла), Варфоломеева заняла второе место (34,100 балла), а бронзу завоевала итальянка Милена Бальдассарри (32,400 балла).

Конечно, в итоге зрители получили интригу и зрелище. Но история с отсутствием всех лидеров на чемпионате мира – это абсурд. Важно и то, что у Калейн, Атаманов и российских гимнасток теперь могут возникнуть проблемы с отбором на Олимпиаду-2024. Нынешний чемпионат мира – один из этапов отбора. На турнире разыгрываются три квоты, которые получат призёры. Изначально все предполагали, что две из них достанутся именно болгарке и израильтянке, но теперь они отойдут к другим спортсменкам. Дарье и Боряне, как и российским спортсменкам, теперь придётся ждать до 2023 года.

«Россия счастлива»

Пока иностранки соревновались на чемпионате мира, наши гимнастки выступали на Спартакиаде, которую глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала «настоящим чемпионатом мира».

«Я сегодня уже сказала, что теперь страны для нас – это регионы России. Если взять все регионы, это получится чемпионат мира, – заявила Винер. – Обычно у нас выступают по два человека в финале многоборья, а сейчас – 25. Поэтому мы очень счастливы. И Россия вся счастлива. Россия говорит спасибо санкциям! Мы теперь в тренде, вышли на большую сцену, как поёт Алла Пугачёва».

В отличие от иностранных коллег, российские гимнастки выступали по российским правилам, не предусматривающим ограничений по сложности предмета и тела. Как итог – программы были более сложными и оценивались судьями намного выше.

Арина и Дина Аверины, которые могли стать фаворитками ЧМ, не слишком удачно выступили на Спартакиаде. Их опередила восходящая звезда Лала Крамаренко. Гимнастка отлично выступила во всех видах и завоевала золото в многоборье, набрав 163,30 балла.

Лала Крамаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дина Аверина там стала лишь второй, проиграв лидеру 4,8 балла. Дина допустила пару помарок в упражнении с обручем, а после него чуть не заплакала. По её признанию, это произошло из-за сильных болей в спине. Дальше гимнастка выступила без проблем. Тройку призёров замкнула 15-летняя юниорка Анна Попова, получившая 155,80 балла.

Арина Аверина же заняла последнее, 20-е место. Гимнастка допустила грубую ошибку в упражнении с обручем – предмет выкатился за пределы ковра, а на упражнения с мячом и вовсе не вышла. Оказалось, что спортсменка снялась из-за травмы.

«Сегодня я, скорее всего, не должна была выступать, у меня большие проблемы со спиной, – рассказала Дина. – Я подошла к Ирине Александровне Винер и спросила, что делать. Она сказала — давай попробуем. Мне кажется, что сегодня я выступала на драйве и лучше, чем во всех соревнованиях в году. Мне сегодня удалось всё, особенно булавы с лентой, я очень счастлива, и для себя я сегодня победила. Почему снялась Арина? У неё проблемы с бедром. Она хотела сняться ещё до первого упражнения, но попробовала».

Если россиянки уже закончили выступление на своём «чемпионате мира», так как 14 сентября официально завершились соревнования на Спартакиаде, то остальные гимнастки лишь начинают сражаться за медали на общепризнанном чемпионате мира. Турнир в Софии продлится до 18 сентября.