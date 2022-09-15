Яна Батыршина — о сёстрах Авериных: надо залечить травмы, и у них всё получится

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина оценила выступление в индивидуальном многоборье на Всероссийской спартакиаде сестёр Арины и Дины Авериных.
Дина заняла второе место, уступив пять баллов Лале Крамаренко, а Арина из-за травмы снялась в финале после первого упражнения.
«Арина в квалификации выступила очень хорошо. Не секрет, что девочкам по 24 года. То, что они делают и как они внешне выглядят — им можно дать лет по 17-18, не больше. Насколько они лёгкие, мобильные, как делают сложные элементы! Обидно, что у Арины в финале что-то случилось со спиной. Но я видела перемотанное бедро, колено, все затейпировано — конечно, травмы беспокоят. И, насколько я понимаю, травмы незалеченные. Может быть, надо взять паузу на полгода, чтобы их залечить, но за полгода ты потеряешь всё и не нагонишь. И, наверное, девочки сейчас это понимают и выбирают продолжать выступать и верить, что мы ещё можем выступить на Олимпиаде в Париже.
Но, конечно, когда тебя беспокоит травма и мешает выступать, следуют ошибки, помарки. Я сама выступала с травмой и знаю, что это невозможно! Каждое движение тебе причиняет боль, как бы тебя ни замотали, каких бы разрешённых обезболивающих ни давали — это всё не то. Желаю девочкам здоровья и побыстрее восстановиться. Я смотрю на них — правда, им на вид 17-18 лет. Я знаю, как 23-24-летние спортсменки выглядят и выступают — видно, что они на исходе. Но когда выходят Аверины, они как будто только-только начинают свой путь — настолько они в классной форме, и внешне, и физически, и по набору элементов. На них безумно приятно смотреть! Просто надо залечить травмы, и у них всё получится. Желаю им спортивного долголетия», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».
- 15 сентября 2022
-
20:05
-
18:54
-
14:29
-
13:13
-
12:44
-
11:55
-
10:18
-
10:05
-
08:12
-
00:36
-
00:12
- 14 сентября 2022
-
23:02
-
22:05
-
21:30
-
20:49
-
20:34
-
18:55
-
18:35
-
18:09
-
17:44
-
15:38
-
15:37
-
14:21
-
13:50
-
12:46
-
11:40
-
09:56
-
09:15
-
09:03
-
00:54
- 13 сентября 2022
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
20:48
-
18:28