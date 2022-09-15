Яна Батыршина — о сёстрах Авериных: надо залечить травмы, и у них всё получится

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина оценила выступление в индивидуальном многоборье на Всероссийской спартакиаде сестёр Арины и Дины Авериных.

Дина заняла второе место, уступив пять баллов Лале Крамаренко, а Арина из-за травмы снялась в финале после первого упражнения.

«Арина в квалификации выступила очень хорошо. Не секрет, что девочкам по 24 года. То, что они делают и как они внешне выглядят — им можно дать лет по 17-18, не больше. Насколько они лёгкие, мобильные, как делают сложные элементы! Обидно, что у Арины в финале что-то случилось со спиной. Но я видела перемотанное бедро, колено, все затейпировано — конечно, травмы беспокоят. И, насколько я понимаю, травмы незалеченные. Может быть, надо взять паузу на полгода, чтобы их залечить, но за полгода ты потеряешь всё и не нагонишь. И, наверное, девочки сейчас это понимают и выбирают продолжать выступать и верить, что мы ещё можем выступить на Олимпиаде в Париже.

Но, конечно, когда тебя беспокоит травма и мешает выступать, следуют ошибки, помарки. Я сама выступала с травмой и знаю, что это невозможно! Каждое движение тебе причиняет боль, как бы тебя ни замотали, каких бы разрешённых обезболивающих ни давали — это всё не то. Желаю девочкам здоровья и побыстрее восстановиться. Я смотрю на них — правда, им на вид 17-18 лет. Я знаю, как 23-24-летние спортсменки выглядят и выступают — видно, что они на исходе. Но когда выходят Аверины, они как будто только-только начинают свой путь — настолько они в классной форме, и внешне, и физически, и по набору элементов. На них безумно приятно смотреть! Просто надо залечить травмы, и у них всё получится. Желаю им спортивного долголетия», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».