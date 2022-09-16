Могучих в цветах флага Украины поучаствовала в показе мод и выложила фото с Усэйном Болтом

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как приняла участие в показе мод в Нью-Йорке. На снимке она одета в наряд в цветах флага Украины — синий и жёлтый.

Фото: из личного архива ярославы могучих

Также Могучих выложила фотографию с легендарным ямайским спринтером Усэйном Болтом (справа), восьмикратным олимпийским чемпионом.

Фото: из личного архива ярославы могучих

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле — августе 2021 года, Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 м. Золото взяла российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2,04 м. Серебро досталось представительнице Австралии Николе Макдермотт (2,02 м).

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