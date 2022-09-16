Евгений Трефилов — о мотивации: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал не делать трагедию из отстранения российских спортсменов от международных стартов.
Российские гандбольные команды и клубы отстранены от международных соревнований на неопределённый срок в связи с ситуацией на Украине.
«Мотивация одна: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать. Такой период уже был, не надо делать трагедии, надо работать, чтобы быть готовым представить страну в нормальном состоянии, когда нас допустят. Посыпать голову пеплом не стоит.
Когда был Советский Союз, мы тоже не попадали на Олимпиаду, а в гандболе было всего два-три соревнования — чемпионата Европы не было, у клубов была только Лига чемпионов. То есть соревнований практически никаких не было, но мы играли и выигрывали», — приводит слова Трефилова ТАСС.
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