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Евгений Трефилов — о мотивации: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать

Евгений Трефилов — о мотивации: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал не делать трагедию из отстранения российских спортсменов от международных стартов.

Российские гандбольные команды и клубы отстранены от международных соревнований на неопределённый срок в связи с ситуацией на Украине.

«Мотивация одна: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать. Такой период уже был, не надо делать трагедии, надо работать, чтобы быть готовым представить страну в нормальном состоянии, когда нас допустят. Посыпать голову пеплом не стоит.

Когда был Советский Союз, мы тоже не попадали на Олимпиаду, а в гандболе было всего два-три соревнования — чемпионата Европы не было, у клубов была только Лига чемпионов. То есть соревнований практически никаких не было, но мы играли и выигрывали», — приводит слова Трефилова ТАСС.

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