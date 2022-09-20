Ирина Винер: мы должны создать организацию, независимую от МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер поддержала идею создания спортивной организации, независимой от Международного олимпийского комитета (МОК).
«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований. Как сказали наши лидеры, Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от Международного олимпийского комитета», — приводит слова Винер телеграм-канал ОП РФ.
В планах Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития — III Московский фестиваль «Кубок Конфуция», Российско-китайский спортивно-концертный Форум, а также Российско-китайские выставки продуктов здорового образа жизни.
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