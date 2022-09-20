Александра Горячкина стала единоличным лидером первого этапа Гран-при ФИДЕ

В Астане сыграны партии 3-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Россиянка Александра Горячкина нанесла поражение выступающей за Польшу Алине Кашлинской и стала единоличным лидером соревнований. Ещё одна россиянка Екатерина Лагно была сильнее соотечественницы Полины Шуваловой, Александра Костенюк выиграла у китаянки Тань Чжунъи.
Партии Бибисара Асаубаева — Вайшали Рамешбабу, Динара Вагнер — Жансая Абдумалик, Элизабет Петц — Чжу Цзинэр завершились вничью.
Положение после 3-го тура
1. Александра Горячкина — 2,5 очка.
2-4. Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева, Чжу Цзинэр — по 2.
5-8. Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Элизабет Петц, Жансая Абдумалик — по 1,5.
9-11. Полина Шувалова, Вайшали Рамешбабу, Тань Чжунъи — по 1.
12. Динара Вагнер — 0,5.
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