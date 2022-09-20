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«Не хочу работать в таком хаосе». Ярослава Могучих — о карьере модели

«Не хочу работать в таком хаосе». Ярослава Могучих — о карьере модели
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Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Могучих после участия в Неделе высокой моды в Нью-Йорке заявила, что в будущем не смогла бы работать моделью.

«На самом деле я бы, наверное, не смогла работать моделью, потому что привыкла, что в спорте всё по расписанию. У тебя есть разминка, колл-рум, знаешь, в котором часу у тебя старт. А на показе такой хаос. Иди туда, а потом никто не знает, что дальше. Сиди здесь, жди. Там ещё были такие наклеенные ногти, я подошла и спросила, нужны ли они мне, если я амбассадор. Сначала ответили, что не надо, а потом через пять минут прибегают, мол, вам они тоже нужны, идите быстрее. Но это такой весёлый опыт, который случается очень редко в жизни.

Когда меня раньше спрашивали о карьере модели и предлагали поработать, я всегда отвечала, что занимаюсь спортом. Мне писали в ответ, мол, нет, это можно совмещать. Но если мы говорим про моделлинг, про показы, то никак не получится совмещать, если делать профессионально и то и другое. Потому что надо вкладываться в дело по полной. А если везде по чуть-чуть, то из этого ничего не выйдет. А сейчас, после показа, я могу точно сказать, что не хочу работать в таком хаосе», — приводит слова Могучих «Обозреватель».

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