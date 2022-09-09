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Украинка Ярослава Могучих выиграла финал Бриллиантовой лиги и прервала пятилетнюю серию побед россиянки Марии Ласицкене

«Счастлива, что повезу бриллиант на Украину». Могучих непобедима без соперницы из России
Ангелина Николаева
Могучих непобедима без соперницы из России
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Ярослава прервала пятилетнюю серию побед Марии Ласицкене.

20-летняя украинка Ярослава Могучих стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту. Тем самым спортсменка прервала пятилетнюю победную серию олимпийской чемпионки из России Марии Ласицкене, которая выигрывала эти соревнования с 2017 года.

В этом сезоне украинка выиграла чемпионат Европы, чемпионат мира в помещении, установила рекорд Украины и показала лучший результат сезона в мире. Теперь Могучих планирует побить мировой рекорд: впервые в истории женских прыжков в высоту взять высоту 2,10 метра.

«Каждая победа сейчас — для Украины»

Могучих выиграла финал Бриллиантовой лиги, взяв 1,97. Уже будучи чемпионкой, она прыгнула на 2,03 м и попыталась взять 2,06 м, но все три попытки оказались неудачными. То есть повторить рекорд Бриллиантовой лиги, установленный Марией Ласицкене, украинке всё-таки не удалось.

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Второе место с результатом 1,94 м заняла ещё одна украинская спортсменка – Ирина Геращенко. Третьей стала Никола Олислагерс из Австралии, которая уступила украинке по попыткам.

До Ярославы Могучих только трём представителям Украины удавалось выиграть финал Бриллиантовой лиги. В последней раз это было аж в 2011-м: тогда лучшей в тройном прыжке стала Ольга Саладуха.

Ярослава Могучих

Ярослава Могучих

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

После победы в финале соревнований Могучих поделилась своими эмоциями:

«Каждая победа сейчас – для наших людей, для Украины. Я знаю, что многие из них смотрели эти соревнования, поддерживали меня, писали, что верят в меня и я всё смогу.

Конечно, хотелось прыгнуть повыше, но я потратила много энергии до этого, когда преодолела 1,97 со второй попытки и 2,03 с третьей. Если ты хочешь высоко прыгать, такие ошибки допускать нельзя. Но я завершила сезон прыжком выше двух метров, и у меня бриллиант. И знаете, когда взяла его в руки, почувствовала, как он тяжёл, будто весь мой сезон. Поэтому я очень счастлива, что победила здесь и повезу этот трофей домой на Украину!» – приводит слова Могучих Федерация лёгкой атлетики Украины.

«Могу прыгать даже выше, чем на 2,10»

В этом сезоне Могучих выиграла пять этапов Бриллиантовой лиги из семи, в которых она принимала участие. Также украинка впервые выиграла чемпионат Европы, где для победы ей хватило прыжка на 1,95 метра. На чемпионате мира – 2022 в Юджине она заняла второе место с результатом 2,02, уступив австралийке Элеанор Паттерсон по попыткам. Лучший результат Ярослава показала на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, где ей удалось взять высоту 2,05 – это лучший результат сезона и личный рекорд Могучих.

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Более того, в Брюсселе Ярослава попыталась побить мировой рекорд и взять высоту 2,10 м. Украинка была очень близка к этому, но планка всё-таки упала. Позже Ярослава рассказала, что в дальнейшем планирует покорить эту высоту:

«Я обожаю атмосферу в Брюсселе. Я хорошо там прыгала в прошлом году, в этом установила личный рекорд – 2,05 метра. И на этом стадионе я попробовала 2.10 метра. В первой попытке я сбила планку локтем. Я впервые так поступила и, когда падала на мат, даже смеялась. Но я очень счастлива, что попробовала эту высоту, потому что я почувствовала и поверила, что могу прыгнуть.

Ярослава Могучих

Ярослава Могучих

Фото: Jorge Luis Alvarez Pupo/Getty Images

Я осознала, что мне это действительно по силам и я могу прыгать даже выше, чем на 2,10. Нужно тренироваться. У нас в планах немного подкорректировать технику, а именно разбег. Поэтому сейчас можно будет немного отдохнуть – и потом снова в бой.

В этом сезоне я и побеждала, и показывала высокие результаты, но одновременно и допускала некоторые ошибки. Но я ещё достаточно юная, мне исполнится 21 год. И мы с тренером понимаем, куда нам двигаться дальше. Да и без ошибок нет жизни, на них мы учимся. Идём дальше, чтобы прыгать ещё выше», – рассказала Могучих.

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