Дисквалифицированный гимнаст Куляк выступит на Спартакиаде
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Российский гимнаст Иван Куляк, который был дисквалифицирован на один год Международной федерацией гимнастики, сможет выступить на Спартакиаде сильнейших. Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
В марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на награждение с нанесённой на форму буквой Z. В мае дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации спортсмена на один год.
«Куляк официально допущен до Спартакиады. Никаких возражений у FIG нет. Ваня заявился в том числе и в многоборье», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
Турнир по спортивной гимнастике на Спартакиаде пройдёт в Казани с 26 сентября по 1 октября.
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