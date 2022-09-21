Дисквалифицированный гимнаст Куляк выступит на Спартакиаде

Российский гимнаст Иван Куляк, который был дисквалифицирован на один год Международной федерацией гимнастики, сможет выступить на Спартакиаде сильнейших. Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.



В марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на награждение с нанесённой на форму буквой Z. В мае дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации спортсмена на один год.



«Куляк официально допущен до Спартакиады. Никаких возражений у FIG нет. Ваня заявился в том числе и в многоборье», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».



Турнир по спортивной гимнастике на Спартакиаде пройдёт в Казани с 26 сентября по 1 октября.