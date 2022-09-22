Карякин: не собираюсь выступать под эгидой ФИДЕ. Буду только под российским флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание дисквалификации на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Со мной Международная шахматная федерация не связывалась на тему того, что могу выступать под их флагом. Выступать под эгидой ФИДЕ я не собираюсь. Я буду выступать только под российским флагом! А если под российским не пустят, значит, по сути дисквалификация не закончится», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции – гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.