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Сборная Бразилии в четырёх сетах обыграла Чехию на женском ЧМ по волейболу

Сборная Бразилии в четырёх сетах обыграла Чехию на женском ЧМ по волейболу
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Бразильские волейболистки одержали победу над командой Чехии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Бразилии выиграла встречу со счётом 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком встречи с 23 очками в активе стала бразильская доигровщица Габриэла Гимараес. В составе соперников 17 очков набрала диагональная Габриэла Орвосова.

ЧМ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
24 сентября 2022, суббота. 21:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Чехия

Помимо Бразилии и Чехии, в группе D также выступают Аргентина, Китай, Колумбия и Япония. В следующем туре Бразилия встретится с Аргентиной, а Чехия сыграет с Японией.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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