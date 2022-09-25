Сборная Бразилии в четырёх сетах обыграла Чехию на женском ЧМ по волейболу

Бразильские волейболистки одержали победу над командой Чехии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Бразилии выиграла встречу со счётом 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18). Самым результативным игроком встречи с 23 очками в активе стала бразильская доигровщица Габриэла Гимараес. В составе соперников 17 очков набрала диагональная Габриэла Орвосова.

Помимо Бразилии и Чехии, в группе D также выступают Аргентина, Китай, Колумбия и Япония. В следующем туре Бразилия встретится с Аргентиной, а Чехия сыграет с Японией.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.