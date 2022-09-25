Участник марафона в Алма-Ате скончался на финише

Участник марафона в Алма-Ате (Казахстан) Рустем Садыков скончался на финише, преодолев 10-километровую дистанцию. Ему было 47 лет.

«Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтёры «Красного полумесяца Казахстана», далее сердечно-лёгочная реанимация проводилась совместно с сотрудниками станции Городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут — в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы», — приводит слова главного врача соревнований Оразбека Сахова пресс-служба марафона.