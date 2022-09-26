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«Бог, дай мне силы это выдержать». Лала Крамаренко — о предолимпийском сборе

«Бог, дай мне силы это выдержать». Лала Крамаренко — о предолимпийском сборе
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Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о предолимпийском сборе в составе сборной России.

«Какие были мысли на предолимпийских сборах в прошлом году? Давил ли статус первого запасного? Мысли были одни: «Бог, дай мне силы это выдержать». Подготовка была очень серьезная, действовал часовой пояс, напряженная обстановка, до последнего момента никто не знал, кто поедет, так как коронавирус вносил свои правки. Много всего, что всегда останется за кадром. Но я счастлива, что принимала участие на предолимпийском сборе», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Лала Крамаренко является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров. Также она завоевала золотые медали чемпионата Европы в командном зачёте.

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