В НФЛ игрок попытался ударить соперника, но попал в голову тренера

Игрок «Баффало Биллс», линейный нападения Бобби Харт попал в неприятный инцидент после победной встречи с «Теннесси Тайтенс» в рамках Восточного дивизиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Харт попытался ударить игрока соперников, но вместо этого попал по голове главного тренера «Тайтенс» Майка Врейбела. За это игрока дисквалифицировали на одну игру.

Интересно, что Харт в прошлом сезоне выступал за «Тайтенс». На одном из матчей у Бобби была похожая потасовка с Врейбелем.