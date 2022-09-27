Сборная Китая выиграла у Колумбии на женском ЧМ по волейболу

Сборная Китая в трёх сетах обыграла команду Колумбии в матче 2-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Китаянки одержали победу со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:16). Самым результативным игроком матча стала доигровщица сборной Китая Ли Инин — 18 очков. В составе команды Колумбии 11 очков набрала диагональная Даяна Сеговия.

В группу D входят команды Бразилии, Японии, Китая, Аргентины, Колумбии и Чехии. Ранее сборная Китая обыграла аргентинок со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:20), а команда Колумбии уступила сборной Японии — 0:3 (20:25, 22:25, 17:25).

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.