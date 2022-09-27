Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 26 сентября, турнирная таблица

Поздним вечером 26 сентября завершился второй игровой день на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Прошли встречи в группах A, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.
Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей
26 сентября, понедельник
Группа D. Япония – Чехия — 3:0 (25:15, 25:20, 25:12).
Группа С. Германия – Казахстан — 3:0 (25:15, 25:18, 25:21).
Группа С. Сербия – Болгария — 3:2 (25:21, 22:25, 25:27, 25:17, 15:9).
Группа А. Италия – Пуэрто-Рико — 3:0 (28:26, 25:21, 26:24).
Группа D. Бразилия – Аргентина — 3:0 (25:19, 25:13, 25:21).
Группа С. США – Канада — 3:0 (25:19, 26:24, 25:15).
27 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и D.
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