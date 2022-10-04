Ян Непомнящий, Магнус Карлсен и ещё 6 гроссмейстеров сыграют на ЧМ по шахматам Фишера

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала список участников чемпионата мира по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 20 октября. За титул поборются Магнус Карлсен (рейтинг в классических шахматах — 2856), Уэсли Со (2774), Ян Непомнящий (2793), Хикару Накамура (2768), Владимир Федосеев (2688), Нодирбек Абдусатторов (2713), Маттиас Блюбаум (2647) и Хьйёрвар Стейн Гретарссон (2533).

В шахматах Фишера начальная расстановка фигур определяется случайным образом со следующими ограничениями: белые и чёрные фигуры располагаются соответственно на первом и восьмом рядах, расстановка белых идентична расстановке чёрных; белые и чёрные пешки располагаются соответственно на втором и седьмом рядах; слоны каждой из сторон — разнопольные; ладьи каждой из сторон располагаются по разные стороны от короля, чтобы обеспечить возможность рокировки (правила которой отличаются от классических).

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам: