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Ярослава Могучих назвала причину своих ошибок по ходу сезона

Ярослава Могучих назвала причину своих ошибок по ходу сезона
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21-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту, высказалась о причинах своих ошибок по ходу сезона.

«Перед последними двумя этапами сезона думала, что вот ещё чуть-чуть и можно будет немножко выдохнуть. Когда мы направлялись с тренером в Цюрих, она говорила: «Всё, последний старт. Нужно завершить красиво». Честно, на этих двух соревнованиях у меня была такая мотивация, что сезон закончится и – всё, всё, всё!

Прыгала на радостях? Да (смеётся. – Прим «Чемпионата»). Но я чувствовала, что нахожусь в хорошей форме. А до этого мои ошибки по сезону случались из-за того, что не смогла себя полностью настроить психологически, подойти с холодной головой, что соревнования, и всё. Поэтому у меня были больше не физические, а психологические проблемы. Но всё-таки я справилась и на большинстве соревнований в этом сезоне прыгала за 2 метра. И завершила его с 2,03 и трофеем победителя сезона Бриллиантовой лиги, — приводит слова Могучих «Обозреватель».

Напомним, в этом году украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата мира, победительницей Бриллиантовой лиги, лидером мирового сезона в прыжках в высоту с результатом 2,05 м.

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