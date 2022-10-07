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«Протон» уверенно переиграл «Липецк» на чемпионате России по волейболу среди женщин

«Протон» уверенно переиграл «Липецк» на чемпионате России по волейболу среди женщин
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Волейболистки саратовского «Протона» в трёх партиях расправились с командой «Липецка» в рамках чемпионата России по волейболу среди женщин. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:17).

«Протон» одержал третью победу подряд, не отдав ни сета. Команда до этого обыгрывала красноярский «Енисей» и «Автодор» из Челябинска. Саратовский клуб расположился на первом месте в турнирной таблице, однако его конкуренты ещё не провели свои третьи матчи.

«Липецк» стартовал в чемпионате России с трёх поражений. Волейболистки во всех матчах не смогли выиграть ни партии, уступив «Тулице» и Динамо (Казань). «Липецк» идёт на 14 месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Протон» (Саратов) – «Липецк» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:17).

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