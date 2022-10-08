Сборная Польши установила уникальное достижение на ЧМ по волейболу среди женщин

Польские волейболистки установили рекорд чемпионатов мира в матче группового этапа с командой Канады. Хозяйки мирового первенства одолели соперниц со счётом 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5).

Сборная Польши выиграла тай-брейк — 15:5. Ранее ни одной команде не удавалось устроить в пятом сете такой разгром. Таким образом, был побит рекорд турнира 2014 года, когда Доминиканская Республика выиграла заключительную партию у Бельгии со счетом 15:6.

Наибольшая разница очков на тай-брейках на чемпионате мира в XXI веке среди женщин:



2022: Польша 15:5 Канада;

2018: Бразилия 15:7 Нидерланды;

2014: Доминикана 15:6 Бельгия;

2010: Япония 15:8 США и Турция 15:8 Канада;

2006: США 15:7 Нидерланды;

2002: Южная Корея 15:8 Бразилия.