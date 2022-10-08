Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Польши установила уникальное достижение на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Польши установила уникальное достижение на ЧМ по волейболу среди женщин
Комментарии

Польские волейболистки установили рекорд чемпионатов мира в матче группового этапа с командой Канады. Хозяйки мирового первенства одолели соперниц со счётом 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5).

Сборная Польши выиграла тай-брейк — 15:5. Ранее ни одной команде не удавалось устроить в пятом сете такой разгром. Таким образом, был побит рекорд турнира 2014 года, когда Доминиканская Республика выиграла заключительную партию у Бельгии со счетом 15:6.

Наибольшая разница очков на тай-брейках на чемпионате мира в XXI веке среди женщин:

2022: Польша 15:5 Канада;
2018: Бразилия 15:7 Нидерланды;
2014: Доминикана 15:6 Бельгия;
2010: Япония 15:8 США и Турция 15:8 Канада;
2006: США 15:7 Нидерланды;
2002: Южная Корея 15:8 Бразилия.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022