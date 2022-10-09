Мальцев — о словах Баха: виден политический подтекст. Спорт должен быть вне политики

Четырёхкратный чемпион мира синхронист Александр Мальцев прокомментировал слова Томаса Баха. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.

«Это противоречит принципам олимпизма, один из которых гласит, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. В данном случае виден политический подтекст, непонятно, почему кто-то должен высказывать свою политическую позицию, чтобы выступать на соревнованиях.



Спорт должен быть вне политики. Понятно, что он уже давно связан с политикой, но мы надеемся, что спорт будет объединять людей, а не разобщать. Нужно не заставлять людей говорить о своей политической позиции или вероисповедании, а объединять их благодаря спорту, которым они занимаются», – приводит слова Мальцева ТАСС.