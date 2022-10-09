Результаты заключительных матчей 3-го тура ЧР по волейболу среди женщин
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9 октября в чемпионате России по волейболу среди женских команд прошли четыре матча. Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло калининградский «Локомотив», «Спарта» из Нижнего Новгорода одолела казанское «Динамо», «Минчанка» оказалась сильнее «Тулицы», а челябинское «Динамо-Метар» расправилось с краснодарским «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 3-й тур
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14).
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Казань) — 3:1 (25:23, 12:25, 25:21, 25:16).
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23).
«Минчанка» (Минск) – «Тулица» (Тульская область) — 3:2 (25:16, 22:25, 25:20, 18:25, 15:11).
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