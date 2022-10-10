Ярослава Могучих: чемпионат Украины — это миничемпионат Европы

21-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту поделилась мыслями об успешных выступлениях соотечественниц на международных турнирах.

«Да, все отмечают, что сейчас среди украинок идёт невероятная конкуренция. А я говорю, что на чемпионате Украины у нас такой миничемпионат Европы. Знаете, очень прикольно, потому что интересно прыгать не только на коммерческих стартах за границей, но и в родной стране.



Это мощная поддержка в наше время, мы все понимаем друг друга, все сейчас в одной ситуации», — приводит слова Могучих «Обозреватель».

Напомним, в этом году украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата мира, победительницей Бриллиантовой лиги, лидером мирового сезона в прыжках в высоту с результатом 2,05 м.

Как тренируется украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих