Сербские волейболистки одолели команду Польши в четвертьфинале ЧМ-2022

Волейболистки сборной Сербии вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Сербии на тай-брейке одолела соперниц из Польши со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Польши Магдалена Стысяк, принёсшая своей команде 40 очков, включая три эйса и три результативных блока. Её коллега по амплуа из Сербии Тияна Бошкович набрала 36 очков.

За выход в финал чемпионата мира сербские волейболистки сразятся со сборной США, в четвертьфинале обыгравшей команду Турции (3:0).

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Гливице, Польша

1/4 финала

Сербия – Польша – 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).