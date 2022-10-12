Сербские волейболистки одолели команду Польши в четвертьфинале ЧМ-2022
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Волейболистки сборной Сербии вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Сербии на тай-брейке одолела соперниц из Польши со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).
Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Польши Магдалена Стысяк, принёсшая своей команде 40 очков, включая три эйса и три результативных блока. Её коллега по амплуа из Сербии Тияна Бошкович набрала 36 очков.
За выход в финал чемпионата мира сербские волейболистки сразятся со сборной США, в четвертьфинале обыгравшей команду Турции (3:0).
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Гливице, Польша
1/4 финала
Сербия – Польша – 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).
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