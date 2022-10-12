Ярослава Могучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2022 году

Чемпионка Европы, чемпионка мира в помещении и серебряный призёр летнего первенства планеты в прыжках в высоту украинская спортсменка Ярослава Могучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года по версии World Athletics.

Среди её конкуренток – нигерийка Тоби Амусан (100 метров с барьерами), ямайские спринтерши Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексон, американки Чейз Или (метание ядра) и Сидни Маклафлин (400 м), перуанка Кимберли Гарсия (ходьба), кенийка Фаит Кипьегон (1500 м), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок) и Шона Миллер-Уйбо (Багамы, 400 м).

Представители World Athletics будут голосовать с помощью электронной почты, болельщики – в соцсетях. Голосование завершится в полночь в понедельник, 31 октября. После этого World Athletics объявит пять финалистов среди женщин. Победители будут названы в социальных сетях World Athletics в начале декабря.