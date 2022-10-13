«Астраханочка» обыграла «Луч» и вышла на третье место в гандбольной Суперлиге

В чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги завершился единственный матч игрового дня. «Астраханочка» на своей площадке одержала победу над московским «Лучом» со счётом 38:22 (19:13).

По пять мячей в составе «Астраханочки» забили Оксана Бессалая и Полина Шаркова. В «Луче» по четыре гола на счету Юлии Баевой и Юлии Крупенниковой.

По итогам семи игр «Астраханочка» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Столько же – у лидирующих «Ростов-Дона» и «Звезды», которые выиграли все пять проведённых матчей. «Луч» после пяти матчей располагается на девятом месте, в активе команды четыре очка.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Астраханочка» — «Луч» (Москва) — 38:22 (19:13).