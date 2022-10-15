Итальянский гонщик Филиппо Ганна установил мировой рекорд на чемпионате мира по велотреку
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Итальянский гонщик Филиппо Ганна побил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования среди мужчин на чемпионате мира 2022 года на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция), превзойдя прошлогодний результат американца Эштона Ламби почти на 0,3 секунды.
Ганна преодолел дистанцию 4000 метров за 3 минуты 59,636 секунды и завоевал золотую медаль. Серебряный призёр Джонатан Милан уступил соотечественнику 4,154 секунды. Бронзовым призёром стал португалец Иво Оливейра.
Ранее в октябре 26-летний Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария), преодолев за час 56,792 километра.
Ганна – олимпийский чемпион в командном преследовании, он дважды выигрывал индивидуальную гонку на шоссе.
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