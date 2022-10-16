Китайская компания перечислит сборной Сербии € 300 тыс. за победу на ЧМ по волейболу

Азиатская компания Ziđin Mining Group перечислит € 300 тыс. за золото чемпионата мира по волейболу, который проходил в Польше и Нидерландах. Сербские волейболистки в финальном матче расправились с командой Бразилии в трёх сетах — 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

Китайская компания занимается инвестированием в крупные проекты в Сербии. С момента начала своей деятельности в стране Ziđin Mining Group вложила более $ 1,9 млрд в развитие государства. Компания владеет медными и золотыми рудниками в Сербии.

Самой результативной волейболисткой мирового первенства стала Паола Эгону. В активе итальянки 267 очков за 12 игр. Далее в списке лидеров расположилась сербка Тияна Бошкович (240 баллов за 12 игр). Третье место заняла польская спортсменка Магдалена Стысяк (238 очков за 10 игр). Отметим, что все три волейболистки выступают на позиции диагональной.