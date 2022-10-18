Рекордсмена «Джиро д'Италия» осудили на три года за жестокое обращение с бывшей женой

Чемпион мира 2002 года в групповой гонке бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трём годам лишения свободы за нанесение травм, жестокое обращение и преследование своей экс-супруги Сабрины Ландуччи. Также 55-летний Чиполлини обязан будет выплатить компенсацию бывшей жене в размере € 80 тыс.
«Я счастлива, что справедливость восторжествовала. Это были трудные времена, но теперь я вижу свет», – приводит слова Ландуччи Corriere della Sera.
Приговор по жёсткости превосходит требование прокурора, который просил для велогонщика 2,5 года лишения свободы. Адвокаты Чиполлини просили полного оправдания своего клиента, а также боролись за отмену судебного процесса из-за «серьёзных процессуальных нарушений». Сразу после вынесения приговора защита заявила, что будет подавать апелляцию.
Самый серьёзный эпизод в обвинении датируется январём 2017 года, когда Чиполлини избил бывшую супругу в спорткомплексе. Остальные заключаются в угрозах, оскорблениях, преследовании и порче имущества.
Чиполлини и Ландуччи были в браке с 1993 по 2005 год. Развод случился из-за измены мужа. У бывших супругов двое дочерей.
Чиполлини — рекордсмен по количеству побед на этапах «Джиро д'Италия» (42 раза), он трижды выигрывал малиновую майку лучшего спринтера домашнего Гранд-тура.
- 18 октября 2022
-
22:59
-
22:50
-
22:02
-
20:33
-
19:58
-
19:03
-
18:36
-
17:25
-
17:20
-
15:19
-
12:03
-
11:28
-
11:21
-
10:14
-
09:01
-
08:48
-
00:30
- 17 октября 2022
-
23:54
-
22:50
-
19:12
-
18:52
-
17:55
-
16:56
-
15:28
-
14:57
-
13:40
-
13:30
-
11:48
-
11:20
-
10:04
-
10:03
-
08:08
- 16 октября 2022
-
23:34
-
21:13
-
20:44