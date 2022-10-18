500 соревнований войдут в план проведения перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство страны сформирует организационный комитет по проведению в 2022–2023 годах перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение накануне подписал президент России Владимир Путин.
«Россия и Китай являются давними стратегическими партнёрами. Проведение перекрёстных Годов в сфере физической культуры и спорта позволит укрепить сотрудничество между странами и продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Спорт должен быть вне политики – это принцип, которого Россия всегда будет придерживаться. По поручению президента Владимира Путина правительством будет утверждён состав российской части оргкомитета, оказано содействие в его работе. Разработан предварительный план по проведению перекрёстных Годов. В него вошло более 500 мероприятий, в том числе товарищеские матчи российских и китайских хоккеистов, волейболистов и много других мероприятий. Знаковым событием станут III Российско-Китайские зимние молодёжные игры, которые пройдут в декабре 2022 года в провинции Цзилинь. Российская сборная уже начала подготовку к ним», – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.
В программу III Российско-Китайских зимних молодёжных игр включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, кёрлингу и фристайлу.
В план перекрёстных Годов войдут мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в мировой истории Игр будущего.
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